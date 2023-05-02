Капитан «Локомотива» рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Единой лиги ВТБ

Капитан «Локомотива-Кубани» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над ЦСКА (103:100 ОТ) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Счет в серии 4-3.

«Я верил, все верили — и все в итоге получилось. Что главное — это концентрация и внимание. Тренер призывал нас всех успокоиться, и здорово, что нам этой удалось. У нас хороший состав, каждый готов заменить другого. Все бьются друг за друга, молодцы, всех поздравляю», — цитирует пресс-служба клуба Узинского.

Также он рассказал, с кем бы хотел сыграть в финальной серии.

«Ну, интересная была бы вывеска «Битва «Баскет-Холлов». А вообще, не так уж важно — обе команды сильные, лёгких матчей точно не будет», — добавил Узинский.

В финале турнира краснодарская команда сыграет с победителем пары УНИКС — «Зенит» (3-3).