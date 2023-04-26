Узинский: «Никакой расслабленности у «Локомотива» нет, наоборот — концентрация еще сильнее»

Капитан «Локомотива-Кубани» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над ЦСКА (85:68) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы старались не расслабляться, тренер нам в каждой паузе напоминал о необходимости держать концентрацию. Мы знали, что если ЦСКА начнет попадать и почувствует игру, то их будет очень сложно остановить. Поэтому старались все держать под контролем. В какой-то момент было особенно сложно, но нам удалось совладать с ситуацией.

ЦСКА в этом матче забивал с непривычно низким процентом...

Никакой расслабленности нет, наоборот — концентрация еще сильнее. Нам осталось сделать последний шаг, самый сложный. Мы будем предельно собраны, постараемся победить дома, порадовать наших болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Узинского.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.