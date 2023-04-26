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Единая лига ВТБ

Сегодня, 05:18

Узинский: «Никакой расслабленности у «Локомотива» нет, наоборот — концентрация еще сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Локомотива-Кубани» Дмитрий Узинский прокомментировал победу над ЦСКА (85:68) в пятом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы старались не расслабляться, тренер нам в каждой паузе напоминал о необходимости держать концентрацию. Мы знали, что если ЦСКА начнет попадать и почувствует игру, то их будет очень сложно остановить. Поэтому старались все держать под контролем. В какой-то момент было особенно сложно, но нам удалось совладать с ситуацией.
ЦСКА в этом матче забивал с непривычно низким процентом...

Никакой расслабленности нет, наоборот — концентрация еще сильнее. Нам осталось сделать последний шаг, самый сложный. Мы будем предельно собраны, постараемся победить дома, порадовать наших болельщиков», — цитирует пресс-служба клуба Узинского.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Следующий матч пройдет в Краснодаре 28 апреля. Начало — в 20.00 по московскому времени.

 
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив-Кубань&raquo;. «Локомотив-Кубань» в гостях разгромил ЦСКА и повел в полуфинальной серии
Источник: https://lokobasket.com/news/231110/
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
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