В ЦСКА рассказали о восстановлении Шведа после выписки из больницы

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в комментарии для «СЭ» рассказал о процессе восстановления игрока армейцев Алексея Шведа.

«Он восстанавливается дома, отдыхает с семьей. Мы пока не знаем, когда он вернется на паркет. Сейчас о физической профессионально-спортивной активности говорить нет смысла», — сказал Ватутин «СЭ».

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. 9 мая его выписали из больницы.

Позже стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.