В Москве возбудили уголовное дело после нападения на баскетболиста Шведа

Сегодня, 18:08
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы.
«Следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА», — приводит слова Волк ТАСС.
По словам представителя, в настоящее время ведется розыск подозреваемых. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.
Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.