В Москве возбудили уголовное дело после нападения на баскетболиста Шведа

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы.

«Следователем ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда здоровью ведущему игроку баскетбольной команды ЦСКА», — приводит слова Волк ТАСС.

По словам представителя, в настоящее время ведется розыск подозреваемых. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

В ночь на 2 мая неизвестные избили у ресторана на Большой Никитской улице баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Он доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Швед выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год.