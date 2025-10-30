Видео
30 октября, 12:30

В «Самаре» допустили подписание легионеров в этом сезоне

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров отметил, что в составе клуба могут появиться иностранные игроки.

«Изначально мы хотели укомплектоваться российскими игроками и посмотреть, что из этого получится. Если этот состав будет выглядеть конкурентоспособным, то попытаться обойтись без легионеров. В итоге у нас есть понимание, что этот ростер достаточно крепкий, просто надо собрать всех тех, кто сейчас находится в лазарете (бьемся за победу в каждом матче, но функционально нас не хватает из-за короткой скамейки). Поэтому на данный момент у нас нет планов по приглашению иностранцев. Дальше будем смотреть, сезон длинный. Нельзя ничего исключать», — рассказал Федоров в интервью «СЭ».

Самарский клуб уступил в 7 стартовых матчах Лиги ВТБ. Команда Владислава Коновалова не может рассчитывать на Михаила Кулагина, Данилу Походяева и Андрея Саврасова.

Егор Амосов и&nbsp;Андрей Федоров.«Повесил в рамку слова Амосова: «Из «Самары» можно уехать в «Реал». Интервью Андрея Федорова
Баскетбол
БК Самара
Андрей Федоров
