В «Самаре» допустили подписание легионеров в этом сезоне

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров отметил, что в составе клуба могут появиться иностранные игроки.

«Изначально мы хотели укомплектоваться российскими игроками и посмотреть, что из этого получится. Если этот состав будет выглядеть конкурентоспособным, то попытаться обойтись без легионеров. В итоге у нас есть понимание, что этот ростер достаточно крепкий, просто надо собрать всех тех, кто сейчас находится в лазарете (бьемся за победу в каждом матче, но функционально нас не хватает из-за короткой скамейки). Поэтому на данный момент у нас нет планов по приглашению иностранцев. Дальше будем смотреть, сезон длинный. Нельзя ничего исключать», — рассказал Федоров в интервью «СЭ».

Самарский клуб уступил в 7 стартовых матчах Лиги ВТБ. Команда Владислава Коновалова не может рассчитывать на Михаила Кулагина, Данилу Походяева и Андрея Саврасова.