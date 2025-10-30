Видео
Единая лига ВТБ.
30 октября, 12:15

В «Самаре» раскрыли причины расставания с Андреем Сопиным

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Спортивный директор БК «Самара» Андрей Федоров в интервью «СЭ» объяснил смену основного первого номера в летнее межсезонье.

— Почему клуб решил отпустить Андрея Сопина? У участника ЧМ-2019 был еще год контракта с «Самарой».

— Это история где-то баскетбольная, где-то рыночная. Повторюсь, мы стараемся ориентироваться на местных ребят. Два разыгрывающих сейчас у нас самарские. Это не какая-то дискриминация Сопина. Но мы знали, что можно вернуть Чеваренкова, и он наш воспитанник. Хотелось дать ему возможность проявить себя на этом уровне. Финансовая составляющая тоже важна. Цифры раскрыть не могу, но мы были вынуждены подбирать состав, руководствуясь определенным внутренним потолком зарплат.

Разговоры, что Сопин может остаться, безусловно, тоже были. Но мы сделали другой выбор. Ему хочется выразить огромную благодарность за прошлый сезон. В самое тяжелое время, когда от нас уезжали игроки почти после каждой игры, он оставался. Помним, как бил рекорды, в ряде матчей играя по 40 минут. Плюс это человек, который очень помогал в раздевалке. Сохранял позитив, был мотором команды того образца и ориентиром для молодых, которых было очень много.

— Просто смутило, что вы даже не попрощались с игроком в социальных сетях.

— Это технический момент. Я ему лично написал добрые слова за прошлый сезон. Тут важно понять: земля круглая, мяч круглый. Не исключаю, что Андрей еще когда-нибудь будет у нас играть. Никакого конфликта у нас точно нет.

Егор Амосов и&nbsp;Андрей Федоров.«Повесил в рамку слова Амосова: «Из «Самары» можно уехать в «Реал». Интервью Андрея Федорова
Баскетбол
БК Самара
Андрей Сопин (баскетбол)
Андрей Федоров
