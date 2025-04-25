В топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ-2024/25 попали по три баскетболиста «Зенита» и УНИКСа

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который провел «СЭ», в топ-10 попали игроки шести клубов.

В голосовании поучаствовали 143 баскетболиста — по 12 от каждой команды лиги (от «Енисея» — 11). Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2024/25. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всех представителей в первой десятке имеет БК «Зенит» и УНИКС. От казанцев туда попали Маркос Найт, Джален Рейнольдс и Девон Акун-Перселл. От петербургского клуба: Дуэйн Бэйкон, Геогрий Жбанов и Трент Фрайзер. Также в топ-10 попали игроки «Енисея» (Тимофей Герасимов), «Уралмаша» (Джеремайя Мартин), «Локомотива-Кубань» (Антониус Кливленд) и ЦСКА (Мело Тримбл).