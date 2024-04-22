В топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ попали три баскетболиста «Зенита»

По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который впервые провел «СЭ», в топ-10 попали игроки семи клубов.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всех представителей в первой десятке имеет «Зенит»: Трент Фрайзер, Винс Хантер и Томас Эртель. Еще два игрока — из УНИКСа: Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс. Также в топ-10 попали игроки «Енисея» (Ксавьер Рэтан-Мэйс), «Пармы» (Би Джей Джонсон), «Уралмаша» (Октавиус Эллис), «Локомотива-Кубань» (Девон Акун-Перселл) и «Астаны» (Маркелл Джонсон).

Лучшим из ЦСКА стал Каспер Уэйр, занявший 11-е место. Это можно объяснить тем, что американский разыгрывающий пропустил из-за травмы большинство матчей второй части регулярки, а его клуб выиграл всего 3 матча из 10.