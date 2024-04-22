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Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:15

В топ-10 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ попали три баскетболиста «Зенита»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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По результатам опроса баскетболистов клубов Единой лиги ВТБ, который впервые провел «СЭ», в топ-10 попали игроки семи клубов.

В голосовании поучаствовали 140 баскетболистов — по 10 от каждой команды лиги. Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярного сезона-2023/24. За первое место номинанту полагалось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Больше всех представителей в первой десятке имеет «Зенит»: Трент Фрайзер, Винс Хантер и Томас Эртель. Еще два игрока — из УНИКСа: Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс. Также в топ-10 попали игроки «Енисея» (Ксавьер Рэтан-Мэйс), «Пармы» (Би Джей Джонсон), «Уралмаша» (Октавиус Эллис), «Локомотива-Кубань» (Девон Акун-Перселл) и «Астаны» (Маркелл Джонсон).

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Лучшим из ЦСКА стал Каспер Уэйр, занявший 11-е место. Это можно объяснить тем, что американский разыгрывающий пропустил из-за травмы большинство матчей второй части регулярки, а его клуб выиграл всего 3 матча из 10.

Баскетбол
БК Астана
БК Енисей
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
БК УНИКС
БК Уралмаш
БК ЦСКА
Ненад Димитриевич
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Рэтан-Мэйс и Димитриевич включили друг друга в топ-3 лучших игроков регулярки Единой лиги ВТБ

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