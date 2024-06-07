В «Зените» рассказали об изменении, которое позитивно скажется на качестве судейства

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал, что петербургский клуб обратился в Лигу ВТБ с просьбой предоставлять оценки судей по запросу команд с сезона-2024/25.

«Мы считаем, что клубы должны иметь право знать, как лига и судейский департамент вместе с комиссаром оценивают качество судейства, — отметил «СЭ» Церковный. — Безусловно, это не нужно делать каждый матч, но в определенных моментах возникает ситуация, когда хотелось бы понять позицию контролирующих органов. Каким образом они реагируют на судейские ошибки: намеренные/непреднамеренные. Делаются ли какие-то выводы? Несут ли судьи какую-то ответственность? Если да, то в каком виде? Речь, конечно, идет про игры с участием того клуба, который делает соответствующий запрос в письменной форме. Это изменение, безусловно, позитивно скажется на качестве судейства».

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял третье место. В полуфинале подопечные Хави Паскуаля уступили ЦСКА (2:4 — в серии), а в борьбе за бронзовые медали обыграли «Локомотив-Кубань».