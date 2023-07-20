Ватутин рассказал, как распределяет бюджет ЦСКА

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал об основных статьях расхода бюджета команды. В сезоне-2021/22 он составлял 2,81 миллиарда рублей.

«Понимаю, что общая цифра нашего бюджета выглядит впечатляюще, но у большинства наблюдателей не складывается понимания сути расходов, — подчеркнул «СЭ» Андрей Ватутин. — Существование на четырех арендованных площадках обходится нам очень дорого. В итоге на зарплаты игроков и тренеров клуб вынужден тратить меньше половины общего бюджета — 43 процента. Для спортивного клуба это очень мало. Остальные расходы: молодежный проект — 9%, налоги — 23% и очень много, увы, прочие операционные расходы — 25%. Это проведение домашних и выездных матчей, тренировки, экипировка и оборудование, аренда, оплата труда управленческого персонала. Дальнейшее сокращение таких расходов невозможно, учитывая рост цен, инфляцию и общую ситуацию нашей экономики. Все, что могли, уже сократили».

В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место. В серии за бронзу армейцы обыграли «Зенит» (4:1).