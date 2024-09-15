Ватутин считает, что Единой лиге ВТБ стоит рассмотреть возможность проведения суперкубка не в Москве

Президент московского баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин оценил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024.

«Спасибо организаторам, что в наше непростое время смогли не просто провести турнир, но и найти возможность пригласить очень достойные команды из-за рубежа — один из них участник Евролиги, второй — полуфиналист прошлогоднего Еврокубка. Формат из шести команд позволяет сделать продолжительный праздник баскетбола», — приводит ТАСС слова Ватутина.

Он также отметил, что было приятно увидеть много знакомых лиц как из Москвы, российских регионов, так и иностранных гостей.

«Может быть, в будущем стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в столице, но я уверен, что лига тут примет правильное решение», — добавил президент московского клуба.

14 сентября ЦСКА со счетом 87:72 обыграл УНИКС в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил на «ВТБ-Арене» в Москве. В нем также приняли участие российские «Зенит», «Локомотив-Кубань», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».