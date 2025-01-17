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Сегодня, 16:10

Ведищев и Пистиолис будут тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Главными тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2025 станут Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Андреас Пистиолис (ЦСКА), сообщает пресс-служба лиги.

Ведищев возглавит команду «Хозяева», а Пистиолис — команду «Гости».

Ранее «СЭ» традиционно поучаствовал в определении составов на Матч всех звезд.

Мероприятие пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. «Хозяев» будут представлять звездные российские игроки Единой лиги ВТБ. В составе второй команды выступят лучшие иностранные баскетболисты чемпионата.

Источник: https://t.me/vtbleague/15259
Баскетбол
Андреас Пистиолис
Андрей Ведищев
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