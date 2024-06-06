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Сегодня, 02:49

Перасович: «Первый проигранный матч в финале серьезно надломил УНИКС»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер УНИКС Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (1-4) в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с чемпионством. На протяжении всей серии они были лучше и выиграли финал со счетом 4-1. У УНИКСа был шанс на победу в сегодняшней игре, но, к сожалению, во второй половине наше нападение разладилось из-за отличной защиты соперника. Мы промазали много открытых бросков и позволили им забрать несколько важных подборов на своем щите, так что игра перешла на сторону ЦСКА.

Вместе с тем, мне не в чем упрекнуть своих парней. Они старались, приложили большие усилия, отдали много энергии. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обыграть «армейцев» в этом плей-офф.

Считаю, мы провели отличный сезон. УНИКС — победитель регулярного чемпионата. В полуфинальной серии нам противостоял серьезный оппонент — «Локомотив-Кубань», которого мы сумели одолеть в сложнейшей семиматчевой серии. К сожалению, первый проигранный матч в финале серьезно надломил нас. Мы рассчитывали победить сегодня и вернуть серию в Москву, но не сложилось», — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=match--5
Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
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