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Сегодня, 11:00

Велимир Перасович останется главным тренером УНИКСа

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович
Велимир Перасович.
Фото Global Look Press
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Президент УНИКСа Евгений Богачев подтвердил «СЭ», что клуб договорился о продлении контракта главного тренера команды Велимира Перасовича.

«Велимир продолжит руководить нашей командой в следующем сезоне. Это хорошая новость, которая поможет нам в дальнейшей работе в межсезонье», — рассказал «СЭ» Богачев.

59-летний хорватский специалист возглавил УНИКС летом 2021 года. В сезоне-2022/23 казанцы под руководством Перасовича впервые выиграли Единую лигу ВТБ. В завершившемся сезоне команда не смогла защитить титул, уступив в финальной серии ЦСКА (1-4).

БК УНИКС
Велимир Перасович
Евгений Богачев
0
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