Перасович о победе над «Пармой»: «В данный момент мы были лучше как команда»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал выход в полуфинал Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 6 апреля, команда обыграла «Парму» (73:52) в третьем матче 1/4 финала турнира и выиграла серию со счетом 3-0.

«В Перми всегда тяжело играть с «Пармой» при такой поддержке трибун. Если рассматривать серию в целом, то я считаю, что мы доминировали во всех трех матчах, по итогам каждого был перевес был в 20 очков в нашу пользу. В данный момент мы лучше как команда. Сегодня мы очень плохо начали игру, а «Парма», наоборот, очень хорошо и жестко. В третьей четверти мы вернули контроль, стали лучше защищаться и по итогам добились победы», — приводит слова Перасовича сайт лиги.

Соперником УНИКСа в полуфинале станет победитель противостояния между «Зенитом» и МБА (счет в серии 2-1).