Вице-губернатор Самарской области Яковлев отреагировал на новость о банкротстве местного баскетбольного клуба

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию, что баскетбольный клуб «Самара» может стать банкротом.

По сведениям Baza, проведение ближайших матчей находится под вопросом. Проблемы с финансированием есть как у мужской, так и у женской команд.

«С удивлением читаем, как в средствах массовой информации подают новость о банкротстве СБСК «Самара». Прежде всего, инициированное генеральным директором Самарского областного баскетбольного спортивного клуба «Самара» банкротство никак не связано с сокращением бюджетного финансирования профессиональных клубов. Это самостоятельное юридическое лицо, у которого возникли неисполненные обязательства перед кредиторами и контрагентами. Почему эти обязательства возникли, почему они не были вовремя ликвидированы — это стоит узнать у Камо Сергеевича Погосяна, как генерального директора и учредителя», — сказал Яковлев «СЭ».

Вице-губернатор Самарской области также рассказал, сколько регион отправил денежных средств на поддержку клубу.

«Только в 2024 году регион направил на поддержку клуба 416,9 миллионов рублей, в том числе дополнительные 120 миллионов рублей, удовлетворив тем самым все расходы, заявленные и обоснованные данным клубом. Еще 35 миллионов рублей были привлечены регионом за счет внебюджетных источников. В 2025 году на поддержку наших баскетболистов мы направим не менее 320 миллионов рублей», — добавил Яковлев.

После завершения всех необходимых процедур (связанных с регистрацией юридического лица — прим. «СЭ»), в чемпионате России по баскетболу среди команд Единой Лиги ВТБ будет принимать участие АНО «БК «Самара».

«Самара» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 7 побед в 27 матчах.