Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «Для нашего клуба Скариоло за два года сделал то же, что Ивкович и Мессина для ЦСКА, а Блатт — для сборной России»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, какой вклад в историю клуба внес итальянский тренер Серджо Скариоло.

— Представляем, сколько раз вы успели пожалеть о назначении Скариоло...

— Ошибаетесь! Ни разу не жалел. Да, человек о-о-очень сложный. Безумно вспыльчивый. Но для становления «Химок» за два года сделал то же, что Ивкович и Мессина для ЦСКА, а Блатт — для сборной России. Одним своим присутствием Скариоло открыл нам дорогу в Евролигу.

— Вы серьезно?

— Абсолютно. Нас там не очень-то хотели видеть. В Евролиге постоянная карта участника была у ЦСКА. К чему им вторая команда из России? Что за «Химки» такие? Подмосковный городок, зал небольшой. Нам, кстати, приходилось идти на маленький обман, показывая количество мест на трибунах. Вот это ощущение: тебя не ждут, а надо зайти и поцеловаться.

— Как формулируете...

— Мы зашли и поняли, что за праздник такой Евролига. К тебе приезжают «Реал», «Барселона», «Олимпиакос»! Это стало реальностью во многом благодаря Скариоло. Его приглашение сработало «Химкам» в плюс с точки зрения имиджа, и нам дали зеленый свет.

Кроме того, он помог раскрыться Мозгову, который при Кемзуре прочно на лавке сидел и подумывал об уходе из клуба. Словом, Серджо заслуживает самых добрых слов. Даже несмотря на то, что с «Химками» ничего не выиграл.

— В отличие от Кемзуры и Куртинайтиса.

— Да!