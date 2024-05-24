Бывший генеральный директор «Химок» Бычков рассказал, как из-за банкиров едва не сорвался «Финал четырех» Кубка Европы

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что предшествовало проведению в Химках в 2012 году «Финала четырех» Кубка Европы.

— Нам отдают «Финал четырех» Кубка Европы. Что должно подкрепляться банковским гарантиями.

— Неужели с деньгами возникли вопросы?

— Если бы возникли — мы бы просто туда не сунулись. Все уже было на мази, спонсор у нас серьезный — «Промсвязьбанк». За два дня до старта прилетают команды, руководители Евролиги, корреспонденты... И вдруг непонятка!

— С чем?

— В это же время «Промсвязьбанк» прогнули под спонсорство футбольного ЦСКА. Видимо, сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Нести две корзины люди, естественно, не захотели. Внезапно вопрос о банковских гарантиях повис в воздухе!

На 12:00 назначена пресс-конференция с участием Жорди Бертомеу, президента Евролиги. А мы только в 11:45 получили информацию, что «Промсвязьбанк» от нас не откажется. До этого не знали, что делать. Ощущение, будто надвигается громадный позор.

— Сами банкиры до последнего размышляли?

— Да. Но у нас президентом клуба был Алексей Бодунков, министр имущественных отношений Московской области. Он один мог решать такие вопросы. Ну и конечно, губернатор Борис Громов роль сыграл.

— Если бы не было подтверждения от банкиров — ваш план действий?

— Повеситься. Честно вам говорю!

— Да бросьте.

— А что я мог сказать Бертомеу? «Так получилось, извините, езжайте домой»? У меня язык не повернулся бы.

— Самый нервный момент финала с «Валенсией»?

— Впервые в жизни у меня было ощущение достигнутого максимума. Выше некуда. Захожу в раздевалку, Серега Моня выливает на меня бутылку шампанского... Еще помню, взглянул на себя — а медали нет!

— Но была?

— Конечно. Кто-то меня обнимал, целовал — ну и сорвал медаль.

— Так и сгинула?

— Думал, сгинет. Но принесли.