Бывший генеральный директор «Химок» Бычков — о Скариоло: «Мы постоянно ругались. А в межсезонье, когда по телефону обсуждали трансферы, вообще друг на друга матом орали»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с итальянским тренером Серджо Скариоло.

— В «Химках» вы с разными тренерами поработали. Самый сложный характер?

— Скариоло. Ни с одним тренером мне не было так тяжело, как с Серджо. Изначально мы рассматривали и других кандидатов. Это 2008 год, «Химки» в баскетбольном мире уже котировались, желающих возглавить команду хватало. Имею в виду иностранцев. Не хочу называть фамилии, но на переговорах в Испании мы с Бодунковым встречались с очень известными специалистами. Со знаком качества. А главное, все они чисто по-человечески показались мне симпатичнее, чем Скариоло.

— Почему же выбрали взбалмошного итальянца?

— В отличие от этих интеллигентных джентльменов, невероятно приятных в общении, Серджо единственный, кто явился на встречу с огромной папкой. Раскрыл, мы увидели кипу листов. Подробнейшее досье на каждого баскетболиста «Химок». Игровая характеристика и вывод — насколько может быть полезен в дальнейшем.

— Уровень!

— Мы ошалели. Когда остались одни, Бодунков спросил: «Что думаешь?» «Со Скариоло я меньше всего хотел бы работать. Но аргументов, чтобы его не брать, у меня нет». «Вот и работай с ним», — прозвучало в ответ. Так Серджо вошел в нашу жизнь.

— Со сборной Испании он выиграл чемпионат мира, четыре «Европы» и олимпийское серебро.

— Да, тренер экстра-класса. Просто очень эмоциональный — как любой итальянец. Мы постоянно ругались. А уж в межсезонье, когда по телефону обсуждали трансферы, вообще друг на друга матом орали.