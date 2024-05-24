Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «При мне самыми высокооплачиваемыми игроками клуба были Гарбахоса и Дельфино. Оба получали около 3 миллионов долларов в год»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самых дорогих легионерах в истории клуба.

— Мы слышали, Лэнгфорд зарабатывал в «Химках» 2,5 миллиона долларов в год.

— Ну что вы! Гораздо меньше. При мне самыми высокооплачиваемыми игроками клуба были Хорхе Гарбахоса и Карлос Дельфино. В сезоне-2008/09 оба получали около 3 миллионов долларов в год.

— По тем временам — космос.

— Да и по нынешним. Сегодня в Лиге ВТБ таких зарплат ни у кого нет. А в те годы мы тянулись за ценниками, установленными в ЦСКА. На них же ориентировались и звезды уровня Гарбахосы с Дельфино. На меньшие деньги они бы в «Химки» не поехали.

— Кто в том ЦСКА получал 3 миллиона в год? Папалукас? Холден?

— Многие.

— Аргентинец в «Химках» не блистал.

— Дельфино — человек с тонкой душевной организацией. Он как инструмент, который необходимо настраивать. Разборки с Кемзурой подломили его психологически. Серджо потихоньку реанимировал Карлоса, и перед отъездом в отпуск он произнес: «Виктор, в следующем сезоне вы увидите настоящего Дельфино!»

Но к тому времени клуб накрыл жесточайший финансовый кризис. Спонсоры обещали одно, а на деле получилось другое. Пришлось срочно разгружать зарплатную ведомость.

— Вы говорили в интервью: «Контракты Дельфино и Гарбахосы едва не привели «Химки» к банкротству».

— Если бы оба уперлись и потребовали выплатить все, что им причиталось, для клуба это могло бы закончиться печально. Но ребята при расторжении контрактов порядочно себя повели, руки не выкручивали. Дельфино попросил три оклада, а Гарбахоса вообще ушел без компенсации.