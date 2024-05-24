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Сегодня, 08:10

Бывший генеральный директор «Химок» Бычков: «За Мозгова мы получили почти 2 миллиона долларов»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько заработал подмосковный клуб на переходе Тимофея Мозгова в «Нью-Йорк Никс».

— Мозгов раскрылся на сто процентов?

На двести! Сделал в карьере даже больше, чем мог. Я не только о чемпионском перстне НБА, но и о рекордном контракте с «Лейкерс» на 64 миллиона долларов. Между прочим, наш клуб на Мозгове прилично заработал.

— Мы читали, что «Нью-Йорк Никс» выплатил компенсацию за переход Мозгова — 500 тысяч долларов.

Нет-нет, почти 2 миллиона! Ведь у Тимофея с «Химками» был действующий контракт, который пришлось расторгнуть. Сам игрок и его агенты сделали все, чтобы «Химки» получили эту фантастическую сумму. За что им огромная благодарность. Никто из российских клубов таких денег от НБА не видел. Максимум 500 тысяч.

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БК Нью-Йорк Никс
БК Химки
Виктор Бычков
Тимофей Мозгов
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