Бывший генеральный директор «Химок» Бычков — о контракте Фридзона: «Иду на самый верх и выбиваю для Виталия миллион долларов в год»

Бывший генеральный директор «Химок» Виктор Бычков, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, за счет чего клуб много лет удерживал одного из лидеров — Виталия Фридзона.

— Сложно было столько лет удерживать его в «Химках»?

— Ну, парня мы не обижали, дважды продлевали контракт на улучшенных условиях. А в мае 2010-го узнаю, что Фридзона активно обхаживает ЦСКА. Спрашиваю в лоб: «Сколько тебе там дают?» — «Лимон».

— Миллион долларов в год?

— Ага. Уточняет: «Вы же не потянете?» До этого в «Химках» получал 700 тысяч долларов. Говорю: «Дай мне десять дней, с ЦСКА пока ничего не подписывай». Иду на самый верх и выбиваю для Фридзона миллион. Контракт на два года.

На следующий день прилетаю в Париж на «Финал четырех» Евролиги. Встречаю Андрея Ватутина, садимся кофе попить. Говорит: «Виктор Алексеевич, у нас нормальные отношения, не хочу, чтобы вы узнали последним. Фридзон переходит в ЦСКА». — «Нет, Андрей, он остается в «Химках». Вчера продлили». У Ватутина глаза округлились, чуть чашка из рук не выпала: «Не может быть!»

— Летом 2013-го Фридзон все-таки ушел в ЦСКА.

— В «Химках» как раз поменялась власть. На первой же встрече с новым руководством я сказал: «У Фридзона контракт заканчивается. Это символ клуба, верой и правдой служил ему девять лет. Виталий принесет еще много пользы, такими игроками разбрасываться нельзя». Меня не услышали.