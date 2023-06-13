Гомельский — о Моне: «Я думаю, он может гордиться собой. Хорошая была карьера»

Спортивный комментатор Владимир Гомельский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение форварда «Зенита» Сергея Мони завершить профессиональную игровую карьеру в возрасте 40 лет.

«Хорошая карьера. Молодой здорово играл в Саратове, потом играл в ЦСКА очень хорошо и полезно. Сборной России приносил много пользы. Не получилось в НБА, но у многих там не получается. А после того, как вернулся из НБА, честно говоря, немножко поблек, но это тоже естественно. С уважением отношусь к тому, чего он достиг. Я думаю, он может гордиться собой. Хорошая была карьера», — сказал Гомельский «СЭ».

Свой последний официальный матч Моня провел за «Зенит» 10 января против «Локомотива-Кубань» (73:71).

Форвард за время карьеры играл за «Автодор», ЦСКА, «Портленд», «Сакраменто», «Динамо», «Химки» и «Зенит». Моня был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м номером. Он чемпион Европы 2007 года, заслуженный мастер спорта России, рекордсмен клуба «Химки» по числу проведенных матчей.