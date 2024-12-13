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Сегодня, 18:45

Руководитель «Енисея» о Герасимове: «Жду от него еще большего»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Директор «Енисея» Владимир Петроковский в интервью «СЭ» оценил лидерские качества Тимофея Герасимова.

— Капитан сборной России Тимофей Герасимов вышел из контракта с «Зенитом» и вернулся в «Енисей» за игровой практикой. Такое решение заслуживает исключительно уважения.

— Это, бесспорно, его красит. Но, учитывая, что Тимофей поиграл в «Зените», его возраст (27 лет), я жду от него еще большего. Чтобы он был лидером, дядькой-наставником. Однако периодически Герасимов сбивается на индивидуальную игру, у него не получается стать главным элементом командной химии. Хотелось бы, чтобы он добавил в концентрации на весь матч. Данные у него прекрасные — хороший проход, поставленный дальний бросок. Но пока процент далек от его максимума (28%). Посмотрите, с каким процентом забивали нам трехочковые лидеры ЦСКА. К этому надо стремиться.

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В текущем сезоне Герасимов в среднем набирает 11,7 очка, 4,1 подбора и 5,2 передачи.

БК Енисей
Владимир Петроковский
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