Директор «Енисея» об уходе Мартина летом: «Уралмаш» предложил ему в 2,5 раза больше»

Руководитель «Енисея» Владимир Петроковский в интервью «СЭ» отметил, что клубу было нереально удержать Джеремайю Мартина в летнее межсезонье.

— Скучаете по Рэтан-Мэйсу и Мартину?

— Да, это индивидуально сильные игроки. Мне лично больше нравится Джеремайя. За счет того, что создавал моменты для всех игроков команды. Отлично обыгрывает, способен стянуть на себя 2-3 человек и отдать классный пас партнеру. За счет этого у нас было так много свободных бросков в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Мартин доказывает свой класс, не зря он сейчас лучший снайпер лиги. Рад, что он смог перезагрузить свою карьеру в «Енисее». Пошел вверх.

— Были ли шансы удержать Мартина летом?

— «Уралмаш» предложил ему [зарплату] в 2,5 раза больше. Так что сохранить игрока было нереально.

В текущем сезоне Мартин в среднем набирает 18,7 очка.