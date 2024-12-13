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Сегодня, 18:30

Директор «Енисея» об уходе Мартина летом: «Уралмаш» предложил ему в 2,5 раза больше»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель «Енисея» Владимир Петроковский в интервью «СЭ» отметил, что клубу было нереально удержать Джеремайю Мартина в летнее межсезонье.

— Скучаете по Рэтан-Мэйсу и Мартину?

— Да, это индивидуально сильные игроки. Мне лично больше нравится Джеремайя. За счет того, что создавал моменты для всех игроков команды. Отлично обыгрывает, способен стянуть на себя 2-3 человек и отдать классный пас партнеру. За счет этого у нас было так много свободных бросков в прошлом сезоне. В текущем чемпионате Мартин доказывает свой класс, не зря он сейчас лучший снайпер лиги. Рад, что он смог перезагрузить свою карьеру в «Енисее». Пошел вверх.

— Были ли шансы удержать Мартина летом?

— «Уралмаш» предложил ему [зарплату] в 2,5 раза больше. Так что сохранить игрока было нереально.

Ксавьер Рэтан-Мэйс. «Будем ли подписывать иностранцев? Находимся в режиме ожидания». Интервью босса «Енисея»

В текущем сезоне Мартин в среднем набирает 18,7 очка.

БК Енисей
Владимир Петроковский
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