Родионов — о чемпионстве УНИКСа: «Страшно называть годовые оклады легионеров»

Президент «Автодора» Владимир Родионов в интервью «СЭ» прокомментировал чемпионство УНИКСа в сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ

«С одной стороны, рад за Евгения Богачева, ведь он долго к этому шел, — заявил «СЭ» Родионов. — С другой — это чемпионство принесли иностранцы, которые имеют сумасшедшие контракты. Страшно называть их годовые оклады. За такие деньги «Автодор» раза три мог бы стать чемпионом за это время. По большому счету это пыль в глаза, а не баскетбол. У нескольких клубов есть деньги, которыми они кидаются. О резерве никто не думает».

MVP сезона-2022/23 был признан Никола Милутинов, MVP плей-офф — Ненад Димитриевич.