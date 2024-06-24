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Сегодня, 22:27

Воронцевич близок к переходу в «Зенит»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Андрей Воронцевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» находится в завершающей стадии переговоров с трехкратным чемпионом Евролиги Андреем Воронцевичем (36 лет, 207 сантметров). Стороны близки к соглашению.

В завершившемся сезоне форвард выступал за «Пари НН», а в плей-офф присоединился к УНИКСу. В составе казанцев экс-капитан сборной России набирал 5,0 очка, 2,9 подбора и 1,4 передачи.

«Зенит» станет третьим топ-клубом в карьере Воронцевича. В составе ЦСКА Андрей провел 14 сезонов, трижды выиграв Евролигу и девять раз — Единую лигу ВТБ. С УНИКСом Воронцевич взял золото, серебро и бронзу Лиги ВТБ.

БК Зенит
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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