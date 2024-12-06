Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:15

Воронцевич назвал Елатонцева лучшим молодым игроком сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил прогресс центрового «Локомотива-Кубань» Кирилла Елатонцева.

— Кто из молодых россиян радует в этом сезоне?

— Выделю Елатонцева. Он мне очень симпатичен. Важно, что он приобретал уверенность от игры в защите. Теперь и в нападении к нему приходит уверенность. Потому что для молодых самое важное — это отзащищаться, показывая свою работоспособность. Только так можно доказать тренеру и руководству, что ты полезен для коллектива. В целом мне симпатичны многие ребята, которые стали получать много игрового времени, поэтому всех перечислять не буду. Вдруг кого-то забуду? Кирилл же — наиболее яркий пример, как из талантливого и перспективного превратиться в одного из основных игроков «Локо».

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Андрей Воронцевич (№33) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотив-Кубань-2&raquo;&nbsp;&mdash; (60:71). «Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

Елатонцев в среднем набирает 7,9 очка и 4,1 подбора.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Андрей Воронцевич
Читайте также
Песков объяснил смену губернатора Курской области
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
За полтора года армейцы не смогут купить ни одного игрока? Что происходит в ЦСКА
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Сегодня
Вчера
Неделя