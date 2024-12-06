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Сегодня, 17:00

Воронцевич назвал лидера «Зенита» в этом сезоне

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил своего партнера Дуэйна Бэйкона, который входит в топ-5 лучших снайперов регулярного сезона (16,0 очка в среднем за игру).

— Кого сейчас можно назвать лидером «Зенита»?

— На то мы и топ-клуб, что каждый член ростера может выйти и набрать наибольшее количество очков в том или ином матче. Да, наш лидер по набранным очкам Дуэйн Бэйкон, но опасности можно ждать от каждого. И, возвращаясь к вопросу о командной химии, важно, что все стараются помогать друг другу. В раздевалке мы много разговариваем о баскетболе, постоянно думаем о том, как улучшить наше взаимодействие.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Андрей Воронцевич (№33) в&nbsp;матче против &laquo;Локомотив-Кубань-2&raquo;&nbsp;&mdash; (60:71). «Как говорили тренеры, просмотр хорошего матча заменяет две тренировки». Интервью Воронцевича

БК Зенит
Андрей Воронцевич
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