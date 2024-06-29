Воронцевич: «Сказал Димитриевичу: «Не переживай, Мессина научит тебя играть в баскетбол»

Трехкратный чемпион Евролиги, экс-капитан сборной России Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Ненада Димитриевича в «Милан».

— С Димитриевичем вы отыграли 1,5 сезона. Как думаете, удастся ли ему закрепиться на уровне Евролиги?

— Уровень таланта у Нено очень высокий. Дай бог ему здоровья, чтобы он мог долгие годы играть по 35-37 минут. Это огромная нагрузка. Но Димитриевич выдает отличную статистику, по праву получил приз MVP в этом сезоне. Да, до золота в этом году не добрались, но радуемся серебру. Что касается его перехода в «Милан», то он спрашивал меня об Этторе Мессине. Я ответил, что он в любом случае будет справедливым, не переживай, итальянец научит тебя играть в баскетбол (смеется).

Если его зовут к себе в команду, то Этторе знает, как улучшить его сильные стороны и подтянуть слабые. Думаю, что в плане защиты с ним будут работать дополнительно. Буду следить за его успехами, Нено очень приятный, позитивный парень.

— Димитриевич — сильнейший легионер, приехавший в Россию после отстранения наших клубов от еврокубков?

— Я бы не рассуждал такими категориями. На каждой позиции у нас играли большие мастера, титулованные иностранцы. Кто-то уехал, кто-то продолжает выступать в Лиге ВТБ., — сказал Воронцевич «СЭ».

Димитриевич в июне официально покинул УНИКС. 22 июня о подписании контракта с македонцем объявил «Милан».

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