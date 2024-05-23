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Сегодня, 02:40

Воронцевич: «Серия с «Локомотивом-Кубанью» была достойна финала»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич подвел итоги седьмого матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубани» (92:87).

«После победы появились заряд, адреналин. Спасибо нашим болельщикам, кто болеет — мы чувствуем эту энергию. Серия с «Локо» была достойна финала, она была самой непредсказуемой. И в прошлой игре проигрывали 30 очков, но в решающий момент смогли собраться, найти силы. Но «Локомотиву» большое уважение — это очень достойный соперник», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

УНИКС выиграл серию со счетом 4-3. Казанский клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В серии за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».

Источник: https://tass.ru/sport/20877025
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Андрей Воронцевич
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