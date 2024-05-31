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Сегодня, 08:30

Забелин рассказал о грандиозном праздновании чемпионства УНИКСа

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Центровой «Хапоэля» из Эйлата, чемпион Евролиги Артем Забелин в интервью «СЭ» рассказал, что болеет за УНИКС в финале Лиги ВТБ. В прошлом сезоне экс-игрок сборной России выиграл Кубок Белова с казанской командой.

— Следите за Лигой ВТБ?

— Больше за НБА, но в курсе событий.

— За кого болеете в финале?

— Хочется, чтобы УНИКС еще раз взял чемпионство. Все-таки у ЦСКА и так очень много трофеев. Хотя шансы 50/50 (разговор состоялся до начала серии. — «СЭ»).

— С кем-то из игроков казанцев поддерживаете связь?

— Плотно нет, но если встретимся, то, конечно, обнимемся, будет что вспомнить. Особенно со Славой Зайцевым и Луи Лабери. Если выиграют, то обязательно напишу им поздравления.

Артем Забелин. Бомбоубежище в соседней комнате и первое чемпионство УНИКСа. Большое интервью с Артемом Забелиным

— Лабери — душа компании?

— Он — шикарный. (Смеется.) Позер в хорошем смысле, всегда любит быть в центре внимания. Одевается со вкусом.

— А что скажите про Джалена Рейнольдса? У него довольно противоречивая репутация.

— Смотришь на Джалена на площадке и видишь нервозного и грубого парня, но за пределами паркета это совершенно другой человек. Невероятно добрый, веселый, всегда поддержит. С ним очень приятно быть в одной компании. Такой диссонанс между официальными играми и обычной жизнью.

— В прошлом году удалось всем вместе отпраздновать чемпионство или легионеры сразу разъехались?

— Да вы что... Корпоратив длился два дня, все на ушах стояли. Первый раз выиграть Лигу ВТБ — большой праздник для Казани. Мимо пройти было нельзя.

БК УНИКС
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