Задержан главный подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа

Главный подозреваемый в деле об избиении российского баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа задержан, сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала SHOT, четвертым и главным подозреваемым в избиении баскетболиста является водитель Юсуф. Все трое ранее задержанных сдали своего приятеля, заверив сотрудников, что это он наносил самые страшные удары и проломил спортсмену череп.

В ночь на 2 мая баскетболиста избили у ресторана на Большой Никитской улице. Швед был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Сообщалось, что у баскетболиста очень серьезные травмы, в том числе открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа.