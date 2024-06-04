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Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:30

Задолженность «Руны» перед игроками за сезон-2023/24 составляет около 80 миллионов рублей

Баскетболисты «Руны».
Фото БК Руна
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Московская «Руна» покидает состав участников Единой лиги ВТБ. Официально об этом объявят на Совете лиги, который состоится 14 июня в Москве.

По информации «СЭ», клуб имеет задолженность перед игроками и тренерским штабом за сезон-2023/24. Сумма колеблется в районе 80 миллионов рублев. Это связано со смертью одного из главных инвесторов проекта.

В дебютном сезоне высшего дивизиона российского баскетбола столичная команда финишировала на 11-м месте и не смогла пробиться в плей-ин. «Руну» тренировал турецкий специалист Эртугрул Эрдоган, а в составе было шесть легионеров.

Баскетбол
БК Руна
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