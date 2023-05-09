Баскетболиста ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве

Защитник ЦСКА Алексей Швед записал видеообращение после выписки из больницы.

«Всем привет, меня выписали из больницы. Чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь и поддержку. Это очень важно мне и моей семье. Очень по вам скучаю. Ребятам удачи в следующих играх», — сказал Швед.

В конце видео баскетболист и его дочери исполнили кричалку ЦСКА.

В ночь на 2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого и главного обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА. Им оказался 31-летний мужчина, его заключили под стражу.