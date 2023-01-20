Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:20

Защитник ЦСКА Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач за игру

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству результативных передач за матч.

34-летний баскетболист отдал 16 результативных бросков в матче регулярного чемпионата лиги против «Зенита» (100:80), который прошел сегодня, 20 января. Также Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В текущем сезоне 16 передач за одну игру удалось отдать французскому разыгрывающему петербургской команды Томасу Эртелю в матче против «Самары» (24 ноября).

Московский клуб без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.
«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.

БК Зенит
БК ЦСКА
Алексей Швед
1
1
Читайте также
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЦСКА победил «Зенит» и без поражений завершил первую часть сезона Единой лиги ВТБ