Защитник ЦСКА Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству передач за игру

Сегодня, 22:20
Защитник ЦСКА Алексей Швед повторил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по количеству результативных передач за матч.
34-летний баскетболист отдал 16 результативных бросков в матче регулярного чемпионата лиги против «Зенита» (100:80), который прошел сегодня, 20 января. Также Швед стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.
В текущем сезоне 16 передач за одну игру удалось отдать французскому разыгрывающему петербургской команды Томасу Эртелю в матче против «Самары» (24 ноября).
Московский клуб без поражений завершил первую часть сезона, выиграв все 22 матча.
«Зенит» остался на третьем месте, выиграв 16 матчей и потерпев 6 поражений.