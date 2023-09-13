Защитник ЦСКА Тримбл выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Защитник ЦСКА Мело Тримбл получил травму в товарищеском матче против «Бешикташа» (68:71).

«Защитник нашей команды Мело Тримбл получил травму в четвертой десятиминутке товарищеского матча с «Бешикташем». Обследование, проведенное в местной клинике, выявило повреждение одной из мышц правой ноги. Игроку показаны консервативное лечение и комплекс восстановительных упражнений. Сроки восстановления будут оцениваться по результатам ежедневных тестирований», — сообщила пресс-служба армейского клуба.

27 июля ЦСКА объявил о подписании контракта с 28-летним американцем.

Тримбл провел 7 предсезонных матчей за ЦСКА, набирая в среднем 10,4 очка за игру.