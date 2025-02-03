Защитник ЦСКА Уэйр — о поражении от «Зенита»: «Мы просто оказались не готовы»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр оценил игру команды в матче регулярного чемпионата лиги с «Зенитом» (66:79)

«Сегодня мы просто оказались не готовы. Мы не можем так играть против такого сильного соперника, как «Зенит». Мы постарались вернуться в игру в третьей четверти, но всё-таки у нас не получилось остановить «Зенит», — цитирует Уэйра Legalbet.ru.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице с 24 победами в 29 матчах. «Зенит», также одержавший 24 победы, идет 3-м, уступая армейцам по дополнительным показателям.