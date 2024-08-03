Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:15

Защитник ЦСКА Ухов назвал решающий момент победного плей-офф Лиги ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Баскетболист ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» рассказал, что почувствовал облегчение, когда армейцы вернули Кубок Белова в Москву спустя два года.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин сказал, что чемпионство Лиги ВТБ-2023/24 — одна из самых важных побед в его управленческой карьере. Можете сказать что-то похожее про себя?

— В любом случае это одно из тех чемпионств, которое я буду вспоминать в первую очередь. После двух неудачных сезонов у нас все же получилось добраться до вершины. Хотя были неудачи в регулярке, смена главного тренера прямо перед стартом плей-офф. Мало кто в нас верил, поэтому эмоции после победы были соответствующие. Лично я почувствовал облегчение. Когда долго идешь к цели и наконец-то ее достигаешь.

— Какой матч стал решающим в плей-офф-2023/24?

— Весь плей-офф был плотный. Хотя если вспомнить серию с «Зенитом», то там было несколько странных матчей, когда у одной команды все залетало, а у другой, наоборот, ничего не получалось. И это не из-за того, что кто-то опускал руки. Просто так бывает при высоком давлении. Поэтому в полуфинале решающим моментом стала наша крупная победа в Петербурге в пятой игре и успех в шестом матче, когда мы смогли выстоять, сдержать удар и выйти в финал.

— Судьбу финала решил неспортивный фол Ненада Димитриевича на последних секундах стартового матча?

— Многие действительно думают, что тот глупый фол изменил расклад в нашу пользу, но мне так не кажется. Определяющими стали следующие два матча, где мы доказали, что сильнее здесь и сейчас. Что не только везение помогло нам отскочить в первой игре в Казани. После третьей победы мы были так уверены в себе, что уже не могли упустить титул.

Иван Ухов. «У меня осталась мечта сыграть за сборную на крупном турнире». Ухов — о преданности ЦСКА и Олимпиаде

Баскетбол
БК ЦСКА
Иван Ухов
0
Читайте также
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» подписал экс-игрока «Клипперс» Ксавьера Муна

Ухов — о Курбанове: «Он доказывает, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте»