Защитник ЦСКА Ухов назвал решающий момент победного плей-офф Лиги ВТБ

Баскетболист ЦСКА Иван Ухов в интервью «СЭ» рассказал, что почувствовал облегчение, когда армейцы вернули Кубок Белова в Москву спустя два года.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин сказал, что чемпионство Лиги ВТБ-2023/24 — одна из самых важных побед в его управленческой карьере. Можете сказать что-то похожее про себя?

— В любом случае это одно из тех чемпионств, которое я буду вспоминать в первую очередь. После двух неудачных сезонов у нас все же получилось добраться до вершины. Хотя были неудачи в регулярке, смена главного тренера прямо перед стартом плей-офф. Мало кто в нас верил, поэтому эмоции после победы были соответствующие. Лично я почувствовал облегчение. Когда долго идешь к цели и наконец-то ее достигаешь.

— Какой матч стал решающим в плей-офф-2023/24?

— Весь плей-офф был плотный. Хотя если вспомнить серию с «Зенитом», то там было несколько странных матчей, когда у одной команды все залетало, а у другой, наоборот, ничего не получалось. И это не из-за того, что кто-то опускал руки. Просто так бывает при высоком давлении. Поэтому в полуфинале решающим моментом стала наша крупная победа в Петербурге в пятой игре и успех в шестом матче, когда мы смогли выстоять, сдержать удар и выйти в финал.

— Судьбу финала решил неспортивный фол Ненада Димитриевича на последних секундах стартового матча?

— Многие действительно думают, что тот глупый фол изменил расклад в нашу пользу, но мне так не кажется. Определяющими стали следующие два матча, где мы доказали, что сильнее здесь и сейчас. Что не только везение помогло нам отскочить в первой игре в Казани. После третьей победы мы были так уверены в себе, что уже не могли упустить титул.