Защитник Джастин Роберсон перешел из «Пармы» в «Самару»

Защитник Джастин Роберсон перешел из «Пармы» в «Самару».

Как сообщает самарский клуб, с 29-летним игроком подписан однолетний контракт.

Роберсон провел сезон Единой лиги ВТБ-2022/23 в составе «Пармы» и принял участие в 34 матчах. В среднем защитник набирал 15,4 очка, 4,3 передачи, 2,9 подбора и 1,8 перехвата, став лучшим в пермской команде по результативности.

Американец с 2019 года выступает в России: за «Буревестник» (июнь 2019 — декабрь 2020), «Уралмаш» (декабрь 2020 — май 2022) и «Парма» (2022/23).