Рэтан-Мэйс назвал величайшего баскетболиста всех времен. Это не Джордан

Защитник «Енисея» и сборной Канады Ксавьер Рэтан-Мэйс, признанный лучшим игроком регулярного сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ в эксклюзивном опросе баскетболистов турнира, рассказал «СЭ» о вдохновении Коби Брайантом.

— Величайший баскетболист всех времен?

— Коби Брайант.

— Вам можно поужинать с любым человеком в истории. Кто бы это был?

— Коби Брайант.

— Кстати, а вы были знакомы с ним?

— Да.

— Может быть, есть какая-то яркая история об этом?

— Предпочел бы оставить это при себе. Просто скажу, что я стараюсь так же готовиться к играм и относиться к баскетболу, как Коби. Он сыграл важную роль в моем становлении.

В своей карьере Брайант становился пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лэйкерс». Он выступал за клуб с 1996 по 2016 год.

26 января 2020 года Брайант в возрасте 41 года трагически погиб при крушении вертолета в городе Калабасас, штат Калифорния. Вместе с ним ушла из жизни его 13-летняя дочь Джианна.