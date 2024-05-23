Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:15

Грин — о соперничестве с ЦСКА: «Мы готовы к битве в финале»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Защитник УНИКСа Эрик Грин в интервью «СЭ» отметил, что фактор усталости не скажется на его команде в финальной серии с ЦСКА. Первый матч пройдет в Казани в воскресенье, 26 мая.

— Впереди серия с ЦСКА. Что скажете о сопернике?

— Это великая команда, отличная организация. В своей карьере я много раз играл против ЦСКА, и сейчас очень интересно встретиться именно с этой командой в финале. У них хватает топ-исполнителей, но мы готовы к битве, несмотря на то что провели на одну игру больше в полуфинале.

— Но у вас не будет Исмаэля Бако, вы играли на уколах с «Локо»...

— Нам тяжело без Бако, он очень важный игрок в нашей системе, дает много энергии в защите и в нападении. Надеюсь, что он поможет нам в финальной серии.

— До первой игры с ЦСКА осталось всего несколько дней. Команда успеет восстановиться?

— Сейчас все игроки нацелены на защиту титула, понимают, что до трофея осталось выиграть всего четыре матча. Фактор усталости в таком случае отходит на второй план. К тому же у нас собрано много опытных игроков, все понимают, как восстанавливаться в короткие сроки.

Понимаю, что ЦСКА преобразился после смены тренера. Они стали гораздо жестче действовать в защите, в ряде матчей остановили мощное нападение «Зенита». Каспер Уэйр может поймать кураж, Мело Тримбл и Амат Мбай очень опасны, Джекири забирает много подборов в нападении... Нам точно будет непросто. Это будет тяжелая серия, но у нас есть хорошие шансы победить.

Эрик Грин. «ЦСКА преобразился после смены тренера, но у нас хорошие шансы победить в финале». Грин — о развязке сезона
БК УНИКС
БК ЦСКА
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Матвей Сафонов может стать сменщиком Доннаруммы в «ПСЖ»
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
Кокорин не стал лучшим бомбардиром, у Миранчука — кубок ЛЕ, у Головина — попадание в сборную лучших. Как прошел европейский футбольный сезон для россиян
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Грин назвал Димитриевича особенным игроком

Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2026 года