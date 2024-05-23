Защитник УНИКСа Эрик Грин в интервью «СЭ» заявил, что рад тому факту, что летом 2023-го подписал контракт с казанским клубом. В среду, 22 мая, Грин набрал 17 очков в решающем матче полуфинальной серии Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:87).

— Вы уже девять месяцев живете в Казани. Как себя здесь чувствуете?

— Великолепно. Тут очень приветливые люди, мне нравится местная еда, у нас отличные условия для тренировок, прекрасный зал. Я очень рад, что принял приглашение УНИКСа летом 2023-го. А если получится выиграть трофей, то вообще будет прекрасно.

— Что скажете про местных болельщиков?

— Я играл в «Олимпиакосе» и «Фенербахче», где очень крутые болельщики, одни из лучших в мире. В УНИКСе тоже прекрасная поддержка фанатов. Играть в переполненном «Баскет-холле» — большое удовольствие. Очень надеюсь, что на всех матчах серии с ЦСКА будет аншлаг. Так что приглашаю всех наших фанатов на два ближайших матча.

Финальная серия начнется в воскресенье, 26 мая.