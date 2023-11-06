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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:48

Найт — о победе над «Зенитом»: «Все мои братья сыграли великолепно»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Игроки УНИКСа и «Зенита».
Фото БК «Зенит»
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Защитник УНИКСа Маркос Найт в комментарии для «СЭ» подвел итоги выездного матча с «Зенитом», в котором казанцы обыграли своих конкурентов в тяжелой концовке (93:83). Найт стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка.

«Это была отличная командная победа, — отметил «СЭ» Найт. — Вклад каждого игрока важен, даже тех ребят, кто провел на паркете не так много времени. Все мои братья сыграли великолепно».

Также американский защитник отметил роль Исмаэля Бако. Бельгийский центровой набрал 16 очков и 7 подборов за 20:53 на паркете.

«Бако сыграл очень хорошо, — подчеркнул Найт. — Рад за него, он быстро адаптировался в новом коллективе и приносит много пользы. У остальных новичков тоже все хорошо».

После 7 матчей действующие чемпионы Единой лиги ВТБ идут на втором месте (6 побед и 1 поражение). На вершине таблицы ЦСКА — команда Эмила Райковича выиграли все 8 стартовых матчей.

БК Зенит
БК УНИКС
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