Защитник «Зенита» Эртель рассказал, почему выезд в Нижний Новгород будет сложным

Защитник «Зенита» Томас Эртель поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Партнеры сказали мне, что это очень сложный выезд, потому что играть на той арене очень холодно. Мы постараемся подготовиться к матчу и привести оттуда тот же результат, что и в последних играх. Расписание сложное, особенно если тебе приходится путешествовать. Но к следующей игре в Нижнем мы подготовимся и постараемся», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Эртеля.

Матч между командами состоится в Нижнем Новгороде 27 ноября. Начало — в 15.00 по московскому времени.

«Зенит» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице ВТБ. «Нижний Новгород» расположился на 5-й позиции, набрав 18 очков.