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Сегодня, 13:08

Жбанов — о промежуточном втором месте «Зенита»: «Стараемся наслаждаться баскетболом»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Георгий Жбанов в матче против «Пармы».
Фото Пресс-служба БК «Парма»
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в комментарии для «СЭ» подвел итоги первой трети регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Чемпионат ушел на паузу, связанную с играми национальных сборных.

— Как оцените первую треть регулярки для «Зенита»: 13 побед и два поражения?

— Плохо, что вообще есть поражения. Вполне могли их избежать. В остальном могу сказать, что стараемся наслаждаться баскетболом, играть друг за друга, за наших болельщиков.

— Перед паузой на игры сборных вы выиграли три выездных матча подряд. Как коротали время в таком длинном выезде?

— Все как обычно: восстанавливаемся, смотрим баскетбол. Было много матчей Евролиги, которые стараюсь не пропускать.

— Самый запоминающийся момент со старта сезона?

— Победы над УНИКСом и «Локо» на выезде. Если говорить лично про себя, то отмечу блок-шот, который удалось поставить Артему Клименко.

— Слышал, что в команде вас называют «стена».

— Да, так и есть. Показываю пример молодым, как надо защищаться (Смеется.).

— Дуэйн Бэйкон в последних матчах показывает высокую статистику. И по ощущениям набор очков дается ему достаточно легко. У вас были партнеры, кто был сильнее в индивидуальной игре?

— Могу сравнить Дуэйна с Марио Хезонья, который точно не менее талантливый игрок. Особенно если брать игру один на один.

— Как бы вы оценили командную химию команды, учитывая, что летом состав обновился наполовину?

— Работаем. Пока еще сыграны не на 100 процентов, но мы где-то рядом.

— Как чувствуете себя после напряженных ноябрьских выездных матчей?

— Сильно устали после длинного выезда. Поэтому надо сосредоточиться на восстановительных процедурах, легких тренировках. Довольно скоро играть с «Пари НН» и ЦСКА. Надо быть готовыми к этим важным играм на 100 процентов.

После 15 матчей «Зенит» занимает второе место в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол
БК Зенит

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