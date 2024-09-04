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Единая лига ВТБ

4 сентября, 23:37

Жбанов — о новом формате Единой лиги ВТБ: «Супер! Я только за, чтобы играть больше»

Алексей Михайлов
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Защитник «Зенита» Георгий Жбанов в разговоре с «СЭ» оценил новый формат розыгрыша Единой лиги ВТБ, а также рассказал о своей подготовке к сезону.

— Это, наверное, была одна из самых трудных моих предсезонных подготовок, — начал Жбанов. — Я полностью отдался баскетболу на это лето, нанял тренеров, каждый день был в зале, отдыхал только по воскресеньям, поэтому посмотрим, какой это результат даст. Очень надеюсь, что я не провел это лето зря.

— В новом сезоне у Единой лиги ВТБ новый формат. Как он вам?

— Супер! Я только за, чтобы играть больше. Поэтому меня это только радует. Хотя все равно в расписании есть два-три окошка, где у нас будет большой перерыв. Их бы еще занять, и вообще супер было бы, — сказал Жбанов «СЭ».

В новом сезоне 12 клубов сыграют в формате гладкого чемпионата из четырех кругов (вместо двух). Плей-ин же пройдет по примеру Евролиги.

В прошлом сезоне «Зенит» дошел до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где уступил московскому ЦСКА.

БК Зенит
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