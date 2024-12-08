Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:00

Разыгрывающий «Зенита» Мун о Жбанове: «Жора наш лучший защищающийся игрок»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Разыгрывающий БК «Зенит» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» оценил вклад Дуйэна Бэйкона и Георгия Жбанова в победном матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (82:78).

— Какие испытываете чувства от победы над действующим чемпионом?

— Важно было реабилитироваться за поражение в Москве. У «Локо» мы уже взяли реванш, теперь важно было обыграть и ЦСКА, догнав их в турнирной таблице (у обоих коллективов по 15 побед. — Прим. «СЭ»). При своих болельщиках, которые полностью заполнили арену. С такой поддержкой мы показали вдохновенную игру с тяжелым соперником.

— За всю игру всего четыре потери.

— Мы дорожили мячом, старались доводить каждую атаку до логического завершения. Дуэйн очень здорово сыграл в концовке, другие наши ребята. Казалось, что всю игру мы были впереди, но у соперника постоянно получалось возвращаться в игру. В четвертой четверти они даже вышли вперед, но мы довольно быстро вновь вернули себе преимущество.

— Георгий Жбанов очень здорово противостоял Алексе Аврамовичу.

— Жора наш лучший защищающийся игрок. В этой дуэли с Алексой он действовал великолепно, очень старался, и в итоге лидер ЦСКА закончил игру с гораздо более низкими показателями, чем обычно (5 очков, 2 передачи и 1 потеря).

Ксавьер Мун и&nbsp;Каспер Уэйр в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; СПб (83:77). 13&nbsp;октября. Москва. «Наши болельщики — наше огромное преимущество». Мун — о победе над ЦСКА, Матче звезд и Евролиге

БК Зенит
БК ЦСКА
Читайте также
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце 8 декабря
МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента Сирии и уехать из страны
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
NYT указала на готовность Зеленского идти на уступки после встречи с Трампом
Сегодня
Вчера
Неделя