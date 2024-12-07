Защитник «Зенита» Мун признан лучшим игроком месяца в Единой лиге ВТБ

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Ксавьер Мун стал самым ценным игроком ноября в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщает ТАСС.

«Это большая честь — стать MVP. В лиге выступает много отличных игроков. Благодарю своих партнеров по команде, тренерский штаб — они помогали мне показывать свою лучшую игру на протяжении месяца. Сейчас у нас серия из 9 побед, и мы постараемся ее продлить. Не стремлюсь к индивидуальным достижениям, главная цель — чемпионство для «Зенита», — сказал Мун.

В субботу петербургский клуб на своей площадке примет ЦСКА.