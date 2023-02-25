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Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:36

Защитник «Зенита» Фридзон: «Остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон поделился ожиданиями от матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ.

«Очередной важный матч, на который мы серьезно настраиваемся. Матч звезд Единой лиги теперь позади, поэтому впереди остались только решающие матчи концовки регулярки и плей-офф. Важно вернуться с этого небольшого перерыва в полной боеготовности, над чем мы и работали в последние дни», — приводит слова Фридзона пресс-служба клуба.

Матч между УНИКСом и «Зенитом» пройдет 26 февраля. Начало — в 17.00 мск.

БК Зенит
БК УНИКС
Виталий Фридзон
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